Jennifer Lawrence: „Weinstein war Vaterfigur“

"Ich spreche nur für mich, ich kenne ihn seit ich 20 bin und er war immer nur nett zu mir - außer in den Momenten, in denen er nicht nett war und dann nannte ich ihn ein Arschloch und wir machten weiter", so die Aktrice zum Magazin. "Er war wie eine Vaterfigur für mich. Also brauchte ich einen Moment, um das alles durchzugehen, denn ich dachte ich kenne diesen Typ und dann wirft man ihm Vergewaltigung vor."